“Ronaldinho está triste, no está nada feliz": Nelson Cuevas

PARAGUAY – La estancia del Ronaldinho en la prisión de Asunción, Paraguay, cada vez se vuelve más agonizante para el astro brasileño, pues su amigo, el ex americanista Nelson Cuevas, quien ha estado al pendiente de él, afirmó que la actitud de su amigo se muestra decaída y triste por la situación que está viviendo.

“Ronaldinho está triste, no está nada feliz. A él lo caracteriza su sonrisa, buena onda y forma de ser, pero hoy su sonrisa está apagada. Esa prisión no es lujo, para nada”, mencionó.

Cuevas afirmó que el delito que cometió Ronaldinho junto a su hermano fue una trampa que le aplicaron, por lo cual tuvo que pagar el precio al ser hallado culpable y también afirmó que no fue una acción malintencionada del ex jugador al no saber nada al respecto.

“Su hermano conoció a estas personas, que son mala gente. Lo metieron en esta mala jugada, y él cayó redondito. Él pecó de inocente, pero a su vez cometió un delito”, manifestó.

Ronaldinho y su hermano fueron detenidos el pasado 6 de marzo en el Aeropuerto de Paraguay y fueron acusados de ingresar al país con documentación falsa, por lo que fueron enviados a cumplir una condena de prisión preventiva, de la cual hasta el momento no han podido salir libres.



Información por Récord.