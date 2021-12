Rodolfo Pizarro responde a comentarista en redes sociales: "Que a la otra no me hable su ex vieja"

MÉXICO-. Rodolfo Pizarro, de quien se ha hablado que podría regresar al futbol mexicano este invierno, tuvo una polémica discusión en Twitter con Omar Zeron, comentarista deportivo de TNT Sports México.

Todo inició cuando el comentarista tachó a Rodolfo Pizarro como un jugador "sobrevalorado" e "inflado", entre otros adjetivos, además de señalarlo de "no aparecer en los momentos importantes".

Un aficionado de Rayados de Monterrey citó el tweet de Omar Zeron y dijo "Es como tú. De todos lados te han corrido, y te siguen dando oportunidades de lo malo que eres. Dale chance, porque a ti sí y a él no", el cual fue respondido por Rodolfo Pizarro.

"Nombre déjalo, nada más a la otra que no me hable su ex vieja para que no me tenga tanto rencor jajajaja pero lo entiendo a mi Omarcititititito! Jajaja saludos mi rey", escribió el futbolista mexicano.

"Era humillarlo, no matarlo" respondió un usuario, a lo que el ex seleccionado mexicano contestó "Ay es que se lleva y no se aguanta nico".

Rodolfo Pizarro y su posible regreso a Rayados de Monterrey

El contexto de esta polémica fue el posible regreso de Rodolfo Pizarro a Rayados de Monterrey, después de par de temporadas en el futbol de la MLS, como integrante de Inter Miami.