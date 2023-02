Rodolfo Landeros: Jefes de Kansas City vs Águilas de Filadelfia podría ser de los mejores Super Bowl

PHOENIX, EU-. El duelo entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia tiene los ingredientes para ser uno de los mejores Super Bowl de la última década, consideró el analista de Fox Deportes, Rodolfo Landeros.

El hecho de que hayan llegado al juego por el campeonato de la NFL los dos equipos mejores sembrados hace prever un gran partido, destacó Landeros.

Te topas a un equipo plagado de talento como son los Eagles en todas las líneas y del otro lado alguien que ya estuvo ahí como son los Kansas City Chiefs, tercer Super Bowl para Patrick Mahomes a la edad de 27 años, es increíble lo que puede hacer”, comentó.

Las apuestas tienen como favorito a Filadelfia, algo que para Rodolfo Landeros tiene sentido por dos factores: El estado físico de Mahomes y la sólida línea ofensiva de las Águilas.

“Yo lo que creo que puede inclinar la balanza a favor de Filadelfia es el estado de salud de Patrick Mahomes, porque no está al 100%, eso es lo complicado. Del otro lado te pones a ver la línea ofensiva que tiene Jalen Hurts, quien le está cuidando la chamba, no han ni siquiera incomodado a Hurts, a pesar de que también está tocado del hombro con el que lanza”, expresó.

El comentarista de Fox Deportes añadió que la defensiva de Filadelfia tiene lo necesario para detener a la ofensiva de los Jefes, que es la máxima virtud del equipo liderado por Mahomes.

“Te pones a ver la defensiva y ahí yo me quedo con la de Filadelfia, que no sólo depende un jugador. ¿Qué tan fuerte y qué tan estable va a estar esa línea ofensiva de Kansas? la van a poner a prueba por primera vez en la temporada de una manera en la que no han sentido”.