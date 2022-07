Robert Lewandowski habla sobre México y manda mensaje a la afición, previo a Mundial Qatar 2022

EU-. La Selección Mexicana debutará en el Mundial Qatar 2022 con Polonia como su primer rival del Grupo C, y Robert Lewandowski ya hizo algunas declaraciones sobre ese partido a celebrarse el 22 de noviembre.

Robert Lewandowski, el nuevo delantero de Barcelona y la figura de la selección de Polonia, opinó que el encuentro ante México será un "gran desafío", pues el goleador europeo considera al 'Tri' un combinado competitivo.

"Si está noche estamos hablando de la Copa del Mundo, asumo que será un gran desafío porque sabemos que México tiene un gran equipo, siempre juega bien, pero todavía hay tiempo para preparar la Copa del Mundo y ahora veo que la gente ama el futbol", opinó Lewandowski.

Robert Lewandowski manda mensaje a la afición mexicana

"He tenido oportunidad de ver qué grande es el apoyo de los mexicanos, no solo en México, sino en esta parte del mundo. He visto diario como nos apoyan y estoy muy contento y agradecido, porque eso significa mucho para nosotros", declaró el polaco.

El grupo de México y Polonia en el Mundial Qatar 2022

El Grupo C, del que México y Polonia forman parte, cuenta también con Arabia Saudita y uno de los países favoritos para ganar el Mundial Qatar 2022, Argentina, donde juegan futbolistas como Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.