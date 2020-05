Ricardo Osorio revela que peleó con entrenador del Stuttgart por no saber alemán

Jugar en el futbol europeo puede ser complicado, sobre todo si a la exigencia deportiva le sumas un idioma que desconoces.

Eso le ocurrió a Ricardo Osorio, quien llegó al Stuttgart de Alemania en 2006 a lado de su compatriota Pavel Pardo. Aunque tuvieron éxito al convertirse en los primeros mexicanos en ganar la Bundesliga, aquel primer año fue complicado para él, pues no sabía hablar alemán.

Incluso llegó a discutir con el director técnico, pues la barrera del idioma impedía que hubiera contacto entre ambos.

El primer año fue complicadísimo, fue un gran reto. Incluso me pelee con el entrenador porque yo hablaba solamente español y él alemán y no había una comunicación, solo había un traductor y nos ayudaba mucho”, recordó el ex jugador de Rayados.