Ricardo La Volpe asegura que Chivas le tendió una trampa durante su despido

MÉXICO – Después de que volvieran los problemas legales para el exdirigente Ricardo La Volpe al abrirse de nuevo el caso de las acusaciones en su contra por acoso sexual contra Belén Coronado, el “Bigotón” buscó los argumentos necesarios para verse más creíble su versión y en ellos asegura que Chivas del Guadalajara le tendió una trampa durante su proceso de salida del club.

La Volpe asegura que toda esta problemática se centró en el hecho de que no reportó los resultados positivos y sobresalientes en el torneo de Clausura 2014, por lo que declara que ese pudo haber sido uno de los motivos principales para que la directiva buscaría deshacerse de él, ya que no pudo clasificar al Rebaño Sagrado a la Liguilla.

“Yo nunca me llevé con Vergara y eso estaba claro, porque tuve muchas peleas con él, que Dios lo tenga en la gloria, pero tuve peleas con él cuando estuve en la Selección Mexicana porque le llamaba a cinco jugadores o seis, un montón de cosas. Pasó eso, me hacen dejar jugar con Pumas, pero no le gano y no califico. Si califico no pasa nada, al no calificar dijo ‘a éste lo echo’ y vino esta situación”, declaró.