Reparto de puntos entre Spezia Calcio y Sassuolo (2-2)

El partido disputado este sábado en el Estadio Alberto Picco y que enfrentó a Spezia y a Sassuolo acabó con un empate a dos entre ambos contendientes. Spezia Calcio afrontó el partido con el ánimo de remontar su puntuación en la clasificación después de perder el último partido frente a Inter por un marcador de 3-0. En el lado de los visitantes, Sassuolo venía de vencer 1-0 en su feudo a Lecce en el último partido celebrado. Tras el resultado obtenido, el equipo de La Spezia se situó en duodécima posición, mientras que Sassuolo, por su parte, es undécimo al concluir el partido.

El primer equipo en anotar fue el once reggiani, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador a través de un tanto de Davide Frattesi en el minuto 27. No obstante, el once de La Spezia puso las tablas estableciendo el 1-1 gracias a un gol de Simone Bastoni en el minuto 30. Con posterioridad marcó Spezia Calcio, que logró remontar con un tanto desde los once metros de M'Bala Nzola instantes antes del pitido final, en el 45, concluyendo la primera parte con un 2-1 en el luminoso.

La segunda mitad del duelo comenzó de manera favorable para Sassuolo, que puso las tablas con un gol de Andrea Pinamonti a los pocos minutos de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 50, cerrando así el partido con el resultado de 2-2.

Fue un partido con varios movimientos en los bancos de suplentes. Sassuolo dio entrada a Kristian Thorstvedt, Gregoire Defrel y Emil Konradsen Ceide por Davide Frattesi, Andrea Pinamonti y Giorgos Kyriakopoulos y por parte de Spezia se sustituyó a Mattia Caldara, Viktor Kovalenko, Albin Ekdal, Daniele Verde y Jacopo Sala por Petko Hristov, David Strelec, Mehdi Bourabia, Kevin Agudelo y Simone Bastoni.

Durante los 90 minutos del partido se vieron un total de tres tarjetas. Spezia tuvo que hacer frente a la sanción de Albin Ekdal con tarjeta amarilla y a la expulsión de Albin Ekdal (2 amarillas) con tarjeta roja, mientras que los visitantes sufrieron la sanción de Gian Marco Ferrari.

Con este resultado, Spezia y Sassuolo se quedan empatados con cuatro puntos cada uno en la clasificación de la Serie A.

En la siguiente jornada el equipo de Luca Gotti se enfrentará contra Juventus, mientras que Sassuolo de Alessio Dionisi se medirá contra AC Milan.