Reparto de puntos entre New York City y Cincinnati (1-1)

El partido celebrado este miércoles en el Yankee Stadium y que enfrentó a New York City y a Cincinnati acabó con un empate a uno entre ambos contendientes. New York City pretendía mejorar su situación en el torneo después de perder el último partido frente a New England Revolution por un marcador de 3-0. Por su parte, Cincinnati ganó 2-0 su último encuentro en el torneo frente a Charlotte FC. Tras el resultado obtenido, el conjunto neoyorquino es cuarto tras el final del partido, mientras que Cincinnati es séptimo.

La primera parte del enfrentamiento arrancó de cara para el once de Cincinnati, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador por medio de un gol en su propio arco de Martins en el minuto 22. Puso el empate New York City gracias a un tanto de Gabriel Pereira instantes antes del pitido final, en el 42, cerrando así la primera parte con el resultado de 1-1.

En la segunda parte tanto New York City y Cincinnati pudieron hacerse con la victoria pero finalmente, los puntos se repartieron entre ambos equipos (1-1).

En el capítulo de los cambios, los jugadores de New York City que entraron al partido fueron Heber, Andrade y Andres Jasson en sustitución de Rodríguez, Amundsen y Gabriel Pereira, mientras que los cambios de Cincinnati fueron Brenner, Moreno, Santos y Matarrita, que entraron para reemplazar a Badji, John Nelson, Vázquez y Kubo.

En el encuentro se vieron un total de cuatro tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los jugadores de New York City se mostró tarjeta amarilla a Gabriel Pereira, Acevedo y Chanot y tarjeta roja a Martins. Por su parte, en Cincinnati se amonestó con amarilla a Nwobodo.

Con este empate, New York City se situó en el cuarto puesto de la tabla con 46 puntos. Por su parte, Cincinnati con este punto se quedó en séptima posición con 39 puntos al término del partido.