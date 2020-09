Renuncia Luis Montes a la Selección Nacional

LEÓN, Guanajuato.- La decisión de no asistir más a Selección Nacional fue algo que tomó él mismo, aseguró el delantero del León, Luis Montes.

A través de un video subido a las redes sociales del club guanajuatense, el Chapo manifestó que esta determinación llega al no sentirse tomado en cuenta como él quisiera en las convocatorias.

Yo tomé la decisión de no ir a la Selección, en la última convocatoria que recibí hablé con él (Gerardo Martino) terminando y le dije que mi intención no era ir más. La verdad me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba jugando muy bien en mi club”, indicó.