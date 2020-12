Ravens se destinó hacía Pittsburgh si ningún caso positivo de Covid-19

ESTADOS UNIDOS – Ya no hay ningún tipo de preocupación que esté abordado en el enfrentamiento entre los Ravens de Baltimore y Steelers de Pittsburgh, ya que la primera franquicia partió de su tierra natal para confirmar que Steelers no son invencibles y que será quien le quite el invicto de la temporada 2020 sin ningún caso positivo por Covid-19.

Ravens era el propio protagonista de su película de terror, ya que se manifestó un pequeño rebrote dentro del conjunto, y en nueve días consecutivos por lo menos se registraba un caso nuevo de infección, pero en los más recientes resultados no hubo ninguna anomalía y el cuadro emprendió su vuelo sin ningún impedimento.

Este duelo del cual se ha creado una espera inmensa debido a que en tres ocasiones se ha tenido que postergar ante los diarios reportes de enfermos dentro de los Ravens, por lo que tardó mucho en el que ese choque pudiera concretarse.

Pese a que este mismo martes los jugadores estaban citados en la tarde en el aeropuerto para tomar el avión, por la mañana todos los jugadores se reunieron para enfocarse en las múltiples estrategias a utilizar para romper la racha de victorias de los Steelers.

Además de que el conjunto administró bien su tiempo del día para tener una mejor preparación, la espera previo al vuelo sirvió para enterarse de los resultados de las ultimas pruebas, las cuales ninguna indicó positivo, por lo que el equipo se pudo ir completo con la alineación.