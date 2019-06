Raúl Jiménez es el delantero más importante del 'Tri': 'Tata' Martino

DENVER, Colorado, EU.- Raúl Jiménez es el delantero más importante en todo México, así de contundente fue Gerardo Martino al defender la efectividad del futbolista.



El jugador del Wolverhampton ha sido blanco de críticas por la cantidad de fallas frente a la portería, que lo tienen lejos aún de la eficiencia de su antecesor en la posición, Javier Hernández.



Primero, Raúl es nuestro delantero más importante y no hablo exclusivamente del grupo que disputa la competencia, estoy hablando del futbol mexicano, es el delantero más importante.



"Y segundo, es que a mí poco me preocupa que mi '9' sea o no el goleador del equipo, en tanto Dos Santos haga dos goles, Moreno uno, uno Reyes, sinceramente poco me preocupa, si el futbol que me va a ofrecer es el mismo que ha ofrecido en los partidos que hemos jugado hasta ahora", respondió Martino en la víspera del juego contra Canadá.



El técnico reiteró que su titular como portero en este torneo es Guillermo Ochoa.



En la era de Martino se acabaron las rotaciones, como aquel polémico partido en la Copa Confederaciones 2017 en la que Juan Carlos Osorio hizo ocho modificaciones ante Nueva Zelanda, con respecto a su alineación anterior.



"Creo que el respeto no tiene nada que ver con mirar jugadores. Hemos tenido tiempo para ver en partidos amistosos, en líneas generales, y en torneo oficial hay poco lugar para las pruebas, hemos venido fundamentalmente a tratar de ganar la competencia", mencionó.



En tanto, Héctor Moreno y Rodolfo Pizarro siguen entrenando por separado y por ello será difícil que tengan minutos hoy contra los canadienses.