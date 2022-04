Rapero sonorense Charles Ans conquista América y confirma que "le sigue yendo al Ame"

CIUDAD DE MÉXICO.- Charles Ans, nombre de rapero con el que se identifica el sonorense Carlos Miguel Segura Ramírez, conquista América luego de que el equipo de sus amores compartiera una foto de la visita del artista a las instalaciones del club de Coapa, para confirmar que "le sigue yendo"

Fue el equipo azulcrema el que compartió la imagen de Charles Ans luciendo su clásico sombrero con un guante especial para sostener a una águila, mascota americanista, además de una playera de Diego Armando Maradona besando la Copa Mundial que ganó con la selección argentina en México 1986.

Te puede interesar: Charles Ans supo desarrollarse como músico y empresario durante la pandemia

Con esto confirma que sus letras son fieles a la realidad, ya que en su canción "Soy Solo un Borrachín" menciona su pasión por el América.

Niña Soy solo un borrachín con un par de dilemas

Me pierdo cada fin, me divierto entre sema

Le sigo yendo al Ame y ese nunca fue un problema

No permitas que te ame, esto es una borrachera", reza la canción de Charles Ans.