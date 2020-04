Ramón Morales asegura que La Volpe “era ofensivo con algunos jugadores”

Ramón Morales, ex miembro de la Selección Mexicana, aseguró que Ricardo La Volpe llegó a ser grosero con algunos de los elementos del ‘Tri’ durante el tiempo que dirigió al equipo.

En la cancha era el Ricardo estricto, de repente hasta un poco complicado… con algunos debo reconocerlo también era duro. En el trato me refiero que a veces con algunos, no con todos, era hasta ofensivo”, explicó en entrevista con AS México.

También destacó que el estratega argentino, quien hace un par de días anunció su retiro de los banquillos, llegó a revolucionar el futbol mexicano porque siempre buscó diferentes variantes sobre la cancha.

“En el transcurso de su trabajo tenía muchas variantes y ahí te dabas cuenta que era un tipo que si se cerraba un espacio, él te encontraba otro. Si se cerraba uno y luego otro, él te encontraba otro y te daba una posibilidad, pero no sólo para el que va a recibir la pelota, sino incluso para aquel que no la tenía te hacía jugar sin la pelota perfectamente”, describió el ex futbolista, ídolo de Chivas.

También, ‘Ramoncito’ reconoció que La Volpe es uno de los mejores técnicos con los que tuvo la oportunidad de trabajar en su carrera.

“Estaría mal decir que es el mejor, porque tuve muchos. Tuca se me hace otro gran entrenador, Hans Westerhof y muchos más, el mismo Chepo con su estilo y su forma. Me tocó tener varios buenos, La Volpe con su estilo y su forma creo que era el mejor en esa manera de buscar una estrategia, esa era su mayor virtud”, concluyó Morales.