Rahm fuerte candidato a ganar Memorial del PGA Tour y lucha por ser numero uno

ESTADOS UNIDOS - El golfista español Jon Rahm recuperó su condición de aspirante a número uno del mundo y lo hizo con un tercer recorrido dominante en el torneo Memorial del PGA Tour, que ahora lidera con 204 golpes (-12) y cuatro de ventaja sobre los segundos clasificados, los estadounidenses Ryan Palmer y Tony Finau (208, -8).

A pesar de que no tuvo su mejor comienzo, no al menos como a Rahm le hubiese gustado, a medida que transcurrió su recorrido por los hoyos del Muirfield Village Golf Club, su adaptación a las difíciles condiciones del campo mejoró y de ahí su condición de nuevo líder.

"No puedes cometer ningún error porque lo pagas muy caro", comentó Rahm. "No comencé como me hubiese gustado, me faltó definición en el green, pero en la segunda mitad del recorrido todo fue diferente y me sentí mucho más identificado con mi juego".

Rahm, que busca conseguir su primer título individual de la temporada 2020 después de haber participado en nueve torneos, con 8 cortes, y cuatro veces colocado entre los 10 primeros, tendrá también la gran oportunidad de ser el nuevo número uno del mundo, puesto que ahora ocupa el norirlandés Rory McIlroy (419,78 puntos) por 384,82 del español.

Un triunfo de Rahm y que McIlroy, actualmente con 214 (2), a 10 golpes del líder, empatado en el duodécimo puesto, termine peor que un empate por el segundo, le aseguraría al golfista español de 25 años su condición de nuevo número uno del mundo.

Hasta ahora en la historia del golf, solo nueve jugadores europeos han sido clasificados como el número 1 del mundo de la competición del golf.

Entre ellos el legendario golfista español Severiano Ballesteros que estuvo 61 semanas al frente de la clasificación mundial.

"Es extremadamente importante", admitió Rahm. "Obviamente es una gran cosa deportiva. No puedo sentarme aquí y no pensar en lo que eso significa para mi, mi familia y el golf español".

Rahm señaló que "tratar de disminuirlo y evitarlo tampoco es fácil, porque me estaría mintiendo a mí mismo porque es un gran objetivo a lograr".

Sin embargo, también dijo que era realista como deportista y ese objetivo llegará como consecuencia de la victoria, que todavía no tiene.

"De ahí, que para mí lo que es importante el domingo, es dar buenos golpes, comprometerme en mi labor y hacer el trabajo. Todo lo demás llegará después", subrayó Rahm.

Como lo hizo en el recorrido de la tercera ronda cuando el punto de inflexión en su juego llegó en el hoyo 13 después de que hizo un birdie (par de 4), el primero de los cuatro consecutivos que consiguió, incluido el del hoyo 15, que tenía un par de 5.

"Pienso que ahí fue cuando comencé a definir mejor en el green al mostrar confianza con los golpes decisivos", comentó Rahm.

El jugador español conectó 9 de 14 fairways y 13 de 18 greens en regulación, y tuvo un gran día en el green sin dejar fallas en los putts dentro de la distancia de tres metros.

Después de un recorrido de 289 yardas en el séptimo par 5 de 563 yardas, Rahm redujo su tercer tiro a menos de dos metros, que rodó para un birdie de un putt en el hoyo. Esto movió a Jon Rahm a -1 en la ronda y comenzar a pensar en que la jornada podría ser decisiva de cara a sus aspiraciones de número uno del mundo.

Pero como lo demostró Rahm el sábado, cualquier cosa puede suceder en estas difíciles condiciones de juego que se generan en el Muirfield Village Golf Club, donde el joven golfista español saldrá a defender su condición de líder y a intentar no pensar que al final del recorrido podrá ser el nuevo número uno del mundo.