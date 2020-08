Quique Setién: “Si Piqué pide cambios estructurales, algo de razón tendrá”

PORTUGAL - 14 ago (EFE).- Quique Setién, entrenador del Barcelona, dijo que “si (Gerard) Piqué pide cambios estructurales, algo de razón tendrá”, al finalizar el histórico 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



“Yo tan sólo llevo ocho meses aquí, pero si lo dice Piqué, que lleva tanto tiempo, algo de cierto tendrá su conclusión y seguramente algo habrá que cambiar”, añadió en declaraciones a Movistar+.



Además, el santanderino admitió que la de hoy “es una derrota tremendamente dolorosa". "Creo que son demasiados goles. El equipo se ha visto desbordado y el Bayern ha tenido mucha efectividad”, dijo.



Y no quiso pronunciarse sobre su futuro como técnico azulgrana: “todavía es todo muy cercano para saber si voy a continuar o no. No depende de mí y hay que hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que ha sucedido”.



Más tarde, en rueda de prensa, dijo que es consciente de que “una derrota de esta envergadura daña la credibilidad de un entrenador”, pero explicó que ahora eso no le preocupa y que en lo único que piensa es “en el daño que esta derrota hace a los aficionados y al club”.



También dijo que no veía ningún motivo “para ser optimista”, aunque hay que pensar “que el futuro será mejor” y se “reparará la imagen dada hoy”.



Por último, explicó que para él la clave del partido había sido “la contundencia del Bayern en todos los aspectos”, y apuntó que el Barcelona por lo menos “consiguió crear peligro en el primer tramo del partido”. EFE