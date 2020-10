Queda en silla de ruedas Toño García y demanda a Pumas por negligencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las carreras deportivas suelen ser más breves en comparación de otras, y aún más si existen accidentes o lesiones.

Sin embargo, el caso de José Antonio García, ex defensa lateral de Pumas de la UNAM, va más allá.

García terminó su carrera de manera aprubta luego de quedar en silla de ruedas, razón por la que acusó al club universitario de "negligencia médica" e interpuso una demanda contra ellos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

En conferencia virtual, el ex futbolista felino señaló, entre otros responsables, a Rodrigo Ares de Parga, ex presidente de Pumas, por la situación que vive desde 2012, recoge Proceso.

Te amo mi amor �� https://t.co/DMNpWRup3c — Toño García F. (@TonoGarciaF) October 16, 2020

Con Rodrigo Ares de Parga se vio todo y nunca me dio la cara; siempre me envió con José Ramírez –vicepresidente de Operaciones-, con quien tuve un hecho muy lamentable; me dijo: ‘ni modo, te tocó a ti, tuviste mala suerte, y si quieres demandar, demándanos’".

También menciona a Antonio Sancho, ex director deportivo y actual directivo de Tigres UANL, además del doctor Antonio Miguel.

"Toño García", acompañado de sus abogados y de Álvaro Ortíz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, dijo que todos los directivos de la UNAM intervinieron, en su momento, mas ninguno de ellos lo ayudó.

"Busco husticia y trato digno. No somos máquinos, sino personas", señaló el defensor de Pumas, quien narró que desde 2012 se ha tenido que someter a cuatro operaciones, que a pesar de la mala rehabilitación del club, ocasionaron la cancelación de su contrato que tenía vigente con Pumas, además apunta que la institución se negó a cubrir su tratamiento, por lo que tuvo que realizarlo por cuenta propia.

Según García, los gastos alcanzan el millón de pesos.

“La FIFA y las leyes de México respaldan mi solicitud, ya perdí todo, no pierdo más por hablar. Este tipo de casos no los podemos dejar impunes. Ojalá y se pueda marcar un precedente, que haya una vida laboral más justa”.

La solicitud está en el TAS, de acuerdo a García y sus abogados, por lo que ahora esperan una resolución en un menos de medio año.

Médicos avalados por la FIFA sostienen que el incidente de García le provocará "dificultades al caminar y problemas motrices", indica Juan Carlos Vázquez, especialista en derecho deportivo, que defiende el caso y lo relaciona directamente con los Derechos Humanos.