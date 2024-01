¿Qué es el ‘pacto de caballeros’ y por qué Alexis Vega no es una víctima de él?

CIUDAD DE MÉXICO.- El ‘Pacto de Caballeros’ es una práctica, que aunque nunca se constató que estuviera escrita ni comprobada, consistente en un acuerdo verbal entre los dueños de los clubes de la Liga MX para proteger sus intereses, sobre todo cuando tienen problemas con algún jugador.

¿Qué es el ‘Pacto de Caballeros’?

Según este pacto, ningún equipo puede contratar a un futbolista que haya terminado su contrato con otro club, a menos que el club de origen dé su autorización o reciba dinero por el traspaso, cosa que no sucede en el futbol de otros países, donde el jugador es libre de decidir su futuro una vez quedando sin contrato.

Esta práctica ha sido criticada y denunciada por varios jugadores y asociaciones, que la consideran una violación a los derechos laborales y una forma de esclavitud moderna. En 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación sobre el posible uso del pacto de caballeros en el futbol mexicano, y en 2020, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció su eliminación definitiva.

Quizás el caso más sonado involucra también a Chivas, cuando en 2016 quiso contratar a Alan Pulido tras su paso por Europa en el Olimpiacos de Grecia, sin embargo su último equipo era Tigres, lo que complicó su llegada en demasia.

¿Qué pasó con Alexis Vega y su salida de Chivas a Cruz Azul?

Sin embargo, recientemente se ha especulado que el pacto de caballeros podría aplicarse al caso de Alexis Vega, el delantero de las Chivas de Guadalajara que rechazó su traspaso al Cruz Azul.

De acuerdo con algunos medios, los directivos de Chivas estarían molestos con la actitud de Vega, que habría pedido condiciones excesivas para aceptar su salida, y por eso lo dejarían sin jugar durante el Torneo Clausura 2024.

Además, trasciende que los demás clubes de la Liga MX se habrían solidarizado con Chivas y no intentarían fichar a Vega, a menos que pagaran una suma millonaria.

No obstante, esta versión no ha sido confirmada ni por Chivas ni por la Liga MX, y algunos analistas han señalado que Vega tiene el derecho de decidir su futuro y que no se le puede obligar a ir a otro equipo si no quiere. Asimismo, han recordado que el pacto de caballeros ya no existe oficialmente y que su aplicación sería ilegal e injusta.

¿Por qué Alexis Vega no es víctima del ‘Pacto de caballeros’?

Alexis Vega no sería víctima del llamado ‘Pacto de caballeros’, pues aún tiene seis meses de contrato con Guadalajara, y si bien ya puede negociar su futuro dese ahora solo puede irse a otro equipo cuando expire su vigente contrato, que difícilmente han podido igualar que lo mantiene vinculado al club rojiblanco, entidad que todavía puede aceptar o rechazar ofertas, que es ahí dónde existe la traba.

Alexis Vega optó por seguir el contrato con la Chivas antes que negociar un diferente con otro equipo.

Por lo tanto, se puede concluir que Alexis Vega no es una víctima del pacto de caballeros, sino de una situación complicada que involucra sus intereses personales, los de Chivas y los de Cruz Azul. Mientras tanto, Vega deberá cumplir lo que resta de su contrato con Chivas.