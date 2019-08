"¡Qué desperdicio!": Revista France Football con Neymar en la portada

PARÍS, Francia.- A pocos días para que concluya el mercado de traspasos, Neymar sigue sin encontrar la salida del París Saint Germain.

Con un futuro cada vez más incierto y muchas dudas sobre su desempeño, la revista France Football lo colocó en su portada y no precisamente para hablar cosas buenas de él.

En su última edición, se observa la imagen del brasileño con el titular “¡qué desperdicio!”, acompañada de otros subtítulos que dicen "una carrera parada", "una imagen dañada" y "un traspaso sin rumbo".

¡DEMOLEDORA PORTADA DE FRANCE FOOTBALL! ��



❌ "Una imagen derrumbada".

❌ "Una carrera que no avanza".

❌ "Un traspaso sin rumbo".



Así le pega una de las publicaciones más importantes del futbol internacional a Neymar �� pic.twitter.com/AFq8fOMhfu — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 26, 2019

En el número del medio mejor conocido por entregar el trofeo Balón de Oro, se analiza la trayectoria de Neymar, con énfasis en su paso por el París Saint Germain, donde afirman que no ha cumplido con los objetivos que se fijó, y lo comparan con sus compatriotas Pelé, Zico, Romario, Ronaldinho, Kaká, entre otros, calificándolo como “pequeño frente a los grandes”.

El delantero no ha tenido actividad con el PSG en esta temporada debido a una lesión, además de que el entrenador del club, Thomas Tuchel, aseguró que no tendrá actividad hasta que no se resuelva su situación con el equipo.