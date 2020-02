¡Que así no! Nadal aclara información sobre grupo de Whatsapp

Rafael Nadal se encuentra en México para disputar el Abierto Mexicano de Tenis, y ahí desmintió que tenga un grupo de Whatsapp con Roger Federer y Novak Djokovic, tal y como lo había mencionado el serbio. Indicó que aunque si están los tres en un grupo, están con otras personas incluidas.

“No tenemos (grupo) de nosotros tres, estamos en un grupo de más gente, de todos lo que estamos en consejos de jugadores para ir viendo cómo se maneja y nos comunicamos por ahí. Habrá otro grupo en el que estemos los tres pero no solo de los tres, como cualquier grupo de WhatsApp no tenemos comunicación diaria, a nivel personal no tenemos problema de comunicarnos los unos con los otros, los grupos no los usamos para asuntos personales”, aclaró.

Precisó que aunque los tres grandes del tenis tienen una buena comunicación, su rivalidad sobre la cancha es intensa.

Lo que pasa en este mundo es que vivimos un poco de la hipocresía. Tengo buena relación con Dominic (Thiem) como con Djokovic, la realidad es que si me preguntas si quiero que Djokovic tenga más Grand Slams que yo, diré que no. Es un tema puramente profesional, no me escondo de eso, si prefiero que gane Novak o Dominic es claro, veo la competición y si gana Djokovic me alisto para el próximo torneo”, comentó el español.

Por otro lado, Nadal habló sobre su experiencia en el Abierto de Acapulco, que disputará por quinta ocasión, y buscará ganar por tercera vez, en lo que será la última edición llevada a cabo en el Complejo Mextenis.

“Tengo buenos recuerdos siempre, 2005, 2013, 2017 y 2019, todas fueron buenas. La realidad, en todas tuve experiencias positivas, he jugado mejor o peor, pero el único mal recuerdo es 2018 que no inicié el torneo porque me lesioné antes de empezar, pero por todo lo demás no me vienen malos recuerdos del torneo”, relató el actual número 2 del mundo.