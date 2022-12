Qatar 2022: Estas son las llaves de partidos que definirán al campeón del mundial

DOHA, QATAR.- Las fase de grupos ya acabó y con ello ya se conocen a los 16 países que disputarán los octavos de final en su camino a alzar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

A continuación te presentamos cómo se jugarán las llaves y cruces entre los clasificados a la ronda de eliminatorias del mundial.

Estos son los cruces y llaves del Mundial Qatar 2022

El esquema muestra cómo serán los cruces para cuartos de final, semifinales y final. (Clic para agrandar)

Partidos de octavos de final

Sábado 3 de diciembre

Estados Unidos vs Países Bajos: 9:00 am (centro de México) y 8:00 am (Sonora)

Argentina vs Australia: 1:00 pm y 12:00 pm

Domingo 4 de diciembre

Francia vs Polonia: 9:00 am y 8:00 am

Inglaterra vs Senegal: 1:00 am y 12:00 pm

Lunes 5 de diciembre

Japón vs Croacia: 9:00 am y 8:00 am

Brasil vs Corea del Sur: 1:00 pm y 12:00 pm

Martes 6 de diciembre

Marruecos vs España: 9:00 am y 8:00 am

Portugal vs Suiza: 1:00 pm y 12:00 pm