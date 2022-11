Qatar 2022: Cuándo y cómo se jugarán los octavos de final del mundial

DOHA, Qatar.- Con la jornada 3 del Mundial Qatar 2022 ya se empiezan a definir los clasificados de cada uno de los grupos y cómo se jugarán los partidos de octavos de final que empezarán a disputarse desde el 3 de diciembre y hasta el 6 del mismo mes .

Los clasificados

Las siguientes selecciones ya están clasificadas a la ronda eliminatoria y a continuación las enlistamos por sector.

Grupo A

Holanda Senegal

Grupo B

Inglaterra Estados Unidos

Los siguientes grupos están por definirse. Aunque Portugal, Francia y Brasil ya están calificados y parecen enfilados al liderato de sus respectivos grupos tras ganar sus dos primeros juegos.

¿Cómo se jugarán los octavos de final?

Por cada grupo (del A al H) avanzarán 2 equipos, quedando así enfrentamientos cruzados entre primeros y segundos lugares en orden alfabético (es decir A vs B, C vs D, y así sucesivamente)

De esta manera los partidos de octavos de final serán:

Holanda vs Estados Unidos, sábado 3 de diciembre.

Inglaterra vs Senegal, domingo 4 de diciembre.