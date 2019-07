Puyol reveló que el Real Madrid lo buscó en dos ocasiones

BARCELONA, España.- Carles Puyol, uno de los futbolistas más emblemáticos del Barcelona, reveló en entrevista para una cadena española que recibió ofertas por parte del Real Madrid, mismas que, como la historia nos dice, rechazó.

"Hasta en dos ocasiones me quisieron fichar pero yo ya estaba en el mejor club del mundo, quería ganar títulos en el Barça y por eso me quedé", expresó el ex capitán culé.

"La primera vez que me llamó el Madrid fue la temporada después del marcaje a Figo (2001) y la segunda fue cuando Camacho fichó por el Real Madrid y nos quería a Ronaldinho y a mí (2004)", afirmó Puyol.

Con el Barcelona, conquistó 21 títulos, tres Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, seis Ligas, seis Supercopas de España,y dos Copas del Rey.

Con la Selección Española, obtuvo la Eurocopa del 2008, el Mundial en 2010, y la medalla de plata en Sidney 2000.

Jugó toda su carrera con los catalanes, debutando en octubre de 1999 y retirándose en junio del 2014.