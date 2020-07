Protestan por muerte de Claudio Zupo, judoca sonorense

HERMOSILLO, Sonora.- Las condiciones en las que falleció Claudio Zupo y el supuesto mal trato que recibió por parte de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora fueron los motivos por el que personas protestaron a las afueras del Palacio de Gobierno hace unos momentos.

Encabezados por Guadalupe Camacho, de volibol y Severiano Búzani, de boxeo, alrededor de 8 personas se reunieron para lanzar consignas en contra de la Codeson y de su director Genaro Enríquez, quienes, aseguraron, nunca le dio su lugar a Zupo.

“Nosotros nos estamos manifestando en apoyo al compañero que era entrenador de judo, no era barrendero, no era trampeador, no había representado a México para terminar barriéndole al señor Genaro Enríquez, es indignante, no debía haber pasado eso. Se pide apoyo para la familia de Zupo”, destacó Búzani.

Ricardo Arvizu

Por su parte, Guadalupe Camacho comentó que se está pidiendo una beca para el hijo de Claudio, misma que ha sido solicitada por parte de Diana Rocha Rembao, ahora viuda del medallista centroamericano.