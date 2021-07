Presidente de Federación de Softbol aclara por qué las jugadoras tiraron uniformes y las defiende

TOKIO, Japón-. El presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, explicó los motivos por los que las jugadoras tiraron sus uniformes en la Villa Olímpica de Tokio.

El día inició con la polémica de que las softbolistas mexicanas tiraron sus uniformes olímpicos luego de acusaciones por parte de Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, boxeadores mexicanas, pero Guerrero habló sobre la situación que de inmediato se viralizó.

“Dejaron hasta guantes Rawlings de 200 dólares. Tenían que hacer espacio en sus maletas. Si estaba en la basura y andan hurgando la basura. No es lo mismo empacar 33 bates, los arreos de catcher, los tres uniformes, los de entrenamiento, que empacar un par de guantes (de box)”

Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, revela la razón por la que el equipo dejó parte de los uniformes utilizados en Juegos Olímpicos.



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 29, 2021

“Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso. Oye, pues es sobrepeso y lo tiras en la basura. Ahora si que me salieron no sé cómo les llamen a los que andan buscando en la basura cosas. Tenían mucha ropa, si dejaron un verde o dos, porque tenían otros tres”, explicó Rolando Guerrero, en tono molesto.

Triste por no ganar medalla

“Sufrí mucho esa medalla, me sigue doliendo no haber ganado esa medalla porque quería traer una medalla para México. Yo ni medalla me dan, se la dan a los atletas, pero a mí no me gusta perder ni que se estén burlando de mi país en los medios internacionales”, comentó.