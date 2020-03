Prepara CMLL festejo especial para Kemonito; aún no cumple años

CIUDAD DE MÉXICO.- La imagen y el nombre del Kemonito invadió las redes sociales la tarde de este miércoles con felicitaciones para la mascota del CMLL, debido a su supuesto cumpleaños 53, dato que fue corregido horas después y que motivó a su empresa a organizar una celebración especial para festejar su onomástico, en la función del próximo 3 de julio en la Arena México.

Este jueves, el personaje, quien tiene 15 años en la empresa, compartió su sentir acerca de lo ocurrido. “Se convirtió en un día especial a medias, porque no era mi cumpleaños y todos me felicitaron a través de las redes sociales, pero no era así, es el 3 de julio y la empresa está preparando algo especial para festejar mi cumpleaños. Esperamos los regalos”.

“No sabía ni qué hacer, sonaba mi teléfono, en la página llegaban muchos comentarios. Es algo que me sacó de lo normal, pero fue algo bonito que la gente siga apoyando mi carrera”, valoró.

Lejos de sentirse un ídolo, aceptó que es agradable ser alguien que causa alegría, “siento que soy un apoyo para los aficionados, que tal vez cuando la gente está triste y me ve, se alegra. He andado un poco indispuesto y con poco tiempo para estar en comunicación con los aficionados, pero espero hacerlo con más frecuencia”.

Ser Kemonito cambió su vida de forma muy especial, “ver que toda la gente me sigue no lo puedo describir, todo eso ha sucedido conmigo en la Arena México y lo valoro. Ahora ver a mi hijo (Microman) en la lucha libre es un orgullo, siempre le dije que era algo de esfuerzo, fue duro y salió buen luchador”.

Este viernes, previo a la función en la Arena México, estará dando autógrafos y tomándose fotografías con la afición, en el pórtico central.