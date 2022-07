Portland Timbers logra un empate frente a Minnesota United (4-4)

El partido celebrado este sábado en el Allianz Field y que enfrentó a Minnesota United y a Portland Timbers acabó con un empate a cuatro entre ambos contendientes. Minnesota United llegó al partido con los ánimos reforzados después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Houston Dynamo (2-1) y el otro frente a DC United (2-0). Por su parte, Portland Timbers se tuvo que conformar con un empate a uno ante Vancouver Whitecaps. Después del duelo, el equipo minesotano se situó en quinta posición, mientras que Portland Timbers, por su parte, es sexto al concluir el partido.

El primer equipo en anotar fue el once de Portland, que estrenó el luminoso por medio de un gol de Blanco al poco de empezar el partido, concretamente en el minuto 1. No obstante, Minnesota United reaccionó en la contienda poniendo el 1-1 gracias a un gol de Fragapane en el minuto 9. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once minesotano, logrando la remontada con un gol de Hlongwane en el minuto 21. Con posterioridad marcó Minnesota United, que se distanció mediante un tanto de Amarilla al borde del final, en el 41. Tras esto, el primer periodo concluyó con un marcador de 3-1.

La segunda mitad del partido comenzó de forma positiva para Portland Timbers, que se aproximó en el marcador con otro gol de Blanco, que completaba de esta manera un doblete instantes después de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 50. Después volvió a marcar Portland Timbers en el minuto 53 a través de un tanto de Niezgoda. Tras esto, volvieron a anotar los visitantes a través de un gol en su propio arco de Lawrence en el minuto 65 que establecía el 4-3 a favor de Portland Timbers. Puso las tablas el once minesotano por medio de un segundo gol de Amarilla en el minuto 69, concluyendo el encuentro con un resultado de 4-4 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de Minnesota United que entraron al partido fueron Benítez y Rosales en sustitución de Taylor y Arriaga, mientras que los cambios de Portland Timbers fueron Asprilla, Loria y Mora, que entraron para reemplazar a Chará, Blanco y Niezgoda.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a nueve jugadores, cinco para los jugadores de Minnesota United y cuatro para los jugadores de Portland. Por parte de los jugadores minesotanos la tarjeta fue para Boxall, Arriaga, Benítez, Reynoso y Lod y por parte de los jugadores de Portland Timbers para Chará, Chará, David Ayala y Asprilla.

Tras este empate al concluir el encuentro, Minnesota United se ubicó en el quinto puesto de la tabla con 32 puntos. Por su parte, Portland Timbers con este punto consiguió la sexta plaza con 31 puntos al finalizar el partido.