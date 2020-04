Por rivalidad con el dueño de Timberwolves, Garnett no quiere que equipo retire su numero

ESTADOS UNIDOS - El exala-pívot Kevin Garnett, desde la pasada semana nuevo miembro del Salón de la Fama, no tiene ninguna intención de que su primer equipo en la NBA, los Timberwolves de Minnesota, le quieran retirar el número que vistió con ellos y además reiteró que "no perdona" a su dueño Glen Taylor.



Garnett señaló a través del medio digital "The Athletic" que en absoluto le pareció buena idea las intenciones de los Timberwolves de retirarle su número 21.



Sobre todo porque no ha perdonado a Taylor después que lo marginase durante la temporada del 2016, la última que tuvo como profesional de la NBA.

"Glen (Taylor) sabe dónde estoy. En primer lugar, no es genuino. Dos, está recibiendo presión de muchos aficionados y, supongo, de la comunidad allí", dijo Garnett a The Athletic. "Glen y yo nos entendimos antes de que (el expresidente del equipo) Flip (Saunders) muriera, y cuando Flip murió, ese entendimiento se fue con Flip".



"Por eso, no perdonaré a Glen. No lo perdonaré por eso. Pensé que era una persona directa, un hombre de negocios directo, y cuando Flip murió, todo se fue con él".



Saunders consiguió que Garnett volviese a Minnesota en un traspaso en el 2015, los dos hablaron de que eventualmente se convertiría en dueño minoritario.



Luego, Saunders murió repentinamente después de una batalla contra el cáncer de linfoma y los Timberwolves se vieron obligados a seguir adelante con un nuevo liderazgo, mientras que las promesas hechas a Garnett parece que nunca se cumplieron.

Garnett se retiró en septiembre de 2016 después de una tensa negociación de compra con Taylor."Valoro mis años en Minnesota y en esa comunidad", destacó Garnett a "The Athletic". "En este momento, no quiero ningún trato con Glen Taylor o Taylor Corp. ni nada que tenga que ver con él. Amo a mis Timberwolves, siempre amaré a mis muchachos, siempre amaré a las personas que estuvieron conmigo allí. Siempre tendré un lugar especial para la ciudad de Minneapolis y el estado de Minnesota en mi corazón".Pero el nuevo miembro del Salón de la Fama cuando se refirió a Taylor tuvo palabras muy duras al calificarlo de "serpiente"."No hago negocios con serpientes, con las madres de las serpientes. Trato de no hacer negocios con las serpientes abiertamente o las personas que son como serpientes", respondió Garnett al referirse a la persona de Taylor.

Garnett, que el pasado sábado formó parte de los nueve seleccionados para el Salón de la Fama el sábado pasado, pasó 14 de sus 21 temporadas en la NBA en Minnesota, incluidas las primeras 12.Como profesional logró promedios de 17,8 puntos; 10,0 rebotes y 3,7 asistencias por partido con los Timberwolves, Celtics de Boston y Nets de Brooklyn.Con los Celtics consiguió el título de campeón de la NBA durante la temporada del 2008, el único que tiene en su haber, pero que le ayudó a ser elegido al Salón de la Fama.