¿Por qué la mamá de Toño de Nigris culpa a su esposa de la muerte del exfutbolista?

MONTERREY, Nuevo León.- Fue un 16 de noviembre del 2009 cuando llegaron desde Grecia muy malas noticias a México y es que se confirmó que en aquel país europeo había fallecido el futbolista Antonio de Nigris.

El 'Tano' jugaba en ese entonces para el AE Larissa, pero la madrugada del día citado comenzó con malestares que terminaron con la vida del jugador.

Pasados poco más de 14 años y su madre, la señora Leticia Guajardo, hizo unas polémicas declaraciones contra su nuera, la esposa de Toño, al señalarla como la culpable del fallecimiento de su hijo a los 31 años de edad.

Yo no lo maté. Yo lo entregué vivo, sano, a la esposa (Sonia Guerra). Yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue ya la esposa y el doctor y a la esposa le valió madres su salud, ella prefirió que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató, lo animó a que arriesgara su vida y no duró nada mi niño", declaró en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.