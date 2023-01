'Pollo' Saldívar, futbolista de Liga MX, revela que es swinger en comprometedora foto

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfredo 'Pollo' Saldívar, portero mexicano que se encuentra sin equipo después de algunos torneos complicados en Liga MX, reveló que él y su esposa son pareja swinger.

En una foto comprometedora que subió a su cuenta de Instagram, Saldívar le escribió el hashtag #SW, que significa swinger.

Si la química es perfecta, no importa cuantas conexiones hagamos. Y no es que nos gusten las cosas prohibidas, es que nos encanta saber que a nosotros nadie nos prohíbe nada. Les ofrecemos nuestros brazos para estar juntos, o les damos alas para dejarlos volar. Porque para amarnos no necesitamos atarnos... nos queremos libres. Nosotros decidimos”, dijo Saldívar.