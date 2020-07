Podría retirar nombre de ex comisionado al trofeo MVP del beisbol por pasado racista

La organización que entrega cada año los premios al Jugador Más Valioso en el béisbol sopesará si debe retirarse de las futuras placas en el galardón el nombre del ex comisionado de las Grandes Ligas, Kenesaw Mountain Landis.

El tema se está abordando”, dijo el miércoles Jack O'Connell, quien durante años ha sido el secretario-tesorero de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA). “Definitivamente esto se someterá a discusión”.

Tres ex peloteros que llegaron a ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, Barry Larkin, Mike Schmidt y Terry Pendleton, dijeron esta semana a The Associated Press que estarían a favor de que se retirara el nombre de Landis, cuya gestión es cuestionada por mantener en pie la prohibición a que los peloteros negros jugaran en las mayores.

“No podría estar más de acuerdo”, tuiteó Peter Gammons, reconocido periodista de béisbol en medios escritos y electrónicos.

Entretanto, ha surgido un debate encendido en las redes sociales sobre qué nuevo nombre debe darse al premio, si es que debe bautizársele con alguno.

Entre los nombres sugeridos figuran los de Frank Robinson, miembro del Salón de la Fama y el único pelotero que ganó el premio al MVP en ambas ligas; Josh Gibson, astro de las Ligas Negras, y Branch Rickey, el dueño de los Dodgers de Brooklyn que contrató a Jackie Robinson, quebrando la barrera racial en las mayores.

Landis fue contratado en 1920, como el primer comisionado de las Grandes Ligas. Durante su gestión, concluida con su deceso en 1944, ningún pelotero negro jugó en las Grandes Ligas. Robinson llegó a los Dodgers en 1947 y Larry Doby le siguió a finales de esa misma temporada.

La próxima asamblea de la BBWAA está programada para diciembre, en el marco de las reuniones de invierno en Dallas. Usualmente, se anuncia en noviembre al ganador del premio al MVP.