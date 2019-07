Pitcher de los Indians reveló que padece Leucemia

CLEVELAND, Ohio.- Carlos Carrasco, lanzador de los Indios de Cleveland, reveló en una entrevista en para un medio en República Dominicana que esta siendo tratado por leucemia.

“A finales de mayo me paran porque ven algo diferente en mi sangre. Entonces, los doctores se preocuparon un poco y me hacen otra prueba de sangre. Y la sangre sale muy alterada, las plaquetas salen altísimas. Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la noticia que tengo leucemia. Es una de las cosas por la que no estoy jugando ahora mismo, pero ya me integro a fines de julio", reveló el abridor.

“Esto me hará más fuerte de lo que he sido”, expresó el pelotero.

El venezolano es uno de los pitchers más consistentes de la Liga Americana en los últimos años.

Consiguió 17 victorias la temporada pasada y tuvo un récord de 18-6 en 2017, año en el que fue cuarto en la votación al Cy Young. Esta campaña, sus números en 12 aperturas son de 4-6 y 4.98 de efectividad.

Carrasco esta con Cleveland desde 2009 y en diciembre pasado firmó un contrato por 4 años y 47 millones de dólares.