Periodista Omar Zerón confiesa que Rodolfo Pizarro trato de "bajarle" a su novia

CIUDAD DE MÉXICO-. Omar Zerón, periodista deportivo mexicano que se ha vuelto famoso por narrar los partidos de Champions League para TNT Sports, confesó que Rodolfo Pizarro, futbolista mexicano del Inter de Miami en la MLS, intentó "bajarle" a su novia.

Luego de las peleas que han tenido en Twitter Omar Zerón y Rodolfo Pizarro, el comentarista deportivo platicó sobre la amistad que tenía con el futbolista y cómo es que esta se deterioró cuando le habló a la mujer que era su novia.

"En una de esas, él le escribió en ese momento a una novia que tenía. Mi novia me platicó, pasó esto. Yo fui y le dije, "es mi novia". Me enojé mucho, corté relación, hablé con él y acabé molesto"

Otro gran talento se une a #TNTSportsMex ⭐️



¡Estamos felices de darle la bienvenida a @omarzeron! �� pic.twitter.com/xXrcpdgTPM — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 13, 2021

"Eso fue en 2014. Yo de ahí a Rodolfo Pizarro lo ignoré como futbolista y en su actuar personal", confesó Omar Zerón en una entrevista con Juanfran Barragán para "Más Deportes".

Las fuertes peleas en Twitter entre Omar Zerón y Rodolfo Pizarro

A finales de diciembre del 2021, Omar Zerón llamó "sobrevalorado" e "inflado" a Rodolfo Pizarro en un tweet que publicó, pero el exseleccionado mexicano respondió "que a la otra no me hable su ex vieja"