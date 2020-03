Pequeñas gimnastas adelantan entrenamiento en el día del paro

HERMOSILLO, Sonora - En el Paro Nacional de Mujeres, las gimnastas decidieron acudir esta mañana a su sesión de entrenamiento, en lugar de asistir a sus respectivas escuelas.

Previo al inicio de la Copa Olympica que será esta semana, el Centro de Gimnasia Artística de la Unidad Deportiva del Noroeste no se vio afectado en cuanto a su asistencia, adelantando el horario de entrenamiento.

Alrededor de 25 niñas gimnastas entre los 6 hasta los 15 años de edad estuvieron presentes en la práctica de hoy, incluido las tres entrenadoras; con excepción del personal administrativo que labora en ese lugar.

María de Lourdes Valenzuela, entrenador de gimnasia artística, mencionó que el tema de la posible no asistencia en este día no fue tocado en un consenso entre padres de familia y niñas.

“Se le citó hoy y cada quien fue libre de venir si quería o no, no se tocó el tema, ni se preguntó. Yo creo que cada familia, cada papá decida si trae a las niñas o no, nadie fue obligada, ni mucho menos.

"Como las niñas tienen competencia este fin de semana, por ello es que decidieron venir. Hay niñas que sí tuvieron escuela, pero decidieron venir al entrenamiento porque veían que la escuela como mucha gente no iba a asistir, al entrenamiento faltando les afectaba a ellas en el mismo entrenamiento”, expuso.

Yessenia Acosta, madre de familia, declaró que nunca fue opción la inasistencia, sobre todo por las competencias en puerta de esta semana para las niñas deportistas.

El gimnasio que alberga los entrenamientos de pesistas y lucha grecorromana no contó con la presencia de practicantes, esto debido a que el material del inmueble recién estaba en uso de competencias.