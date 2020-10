Pelicans de Nueva Orleans cierran trato con Stan Van Gundy para ser nuevo entrenador

ESTADOS UNIDOS – El novato estrella de la NBA, Zion Williamson, tendrá a una nueva de voz de autoridad por escuchar a partir de la próxima temporada, y es que los Pelicans de Nueva Orleans confirmaron la contratación del entrenador Stan Van Gundy, quien será el nuevo líder del quinteto por varias temporadas.

Van Gundy no pudo ocultar su felicidad por haber llegado a un acuerdo con los Pelicans y lo que más le estará llamando la atención será dirigir a Williamson, quien es un guerrero sobre la dueña sumamente poderoso y habilidoso pese a su robusto tamaño y masa corporal. En redes sociales el entrenador confirmó su pacto.

"Estoy emocionado de unirme a un talentoso equipo de los New Orleans Pelicans. Será un honor trabajar con nuestros jugadores y trabajar para la Sra. Benson y David Griffin, Trajan Langdon, su personal y la gran gente de New Orleans. No puedo esperar para hablar con nuestros jugadores y comenzar el proceso", escribió en su cuenta de Twitter.