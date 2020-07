Pavel Pardo reclama el momento del América

Una vez que el América fue eliminado por las Chivas en las semifinales de la Copa GNP, el ex jugador emplumado Pavel Pardo no se guardó su crítica y reclamó el momento que atraviesa el club.

El ex mediocampista azulcrema y seleccionado nacional reconoció que el perder 'Clásicos' no es parte de la historia del equipo, luego de que ante Cruz Azul también perdiera y con Pumas empató, ambos rivales de la fase de grupos del certamen.

No importa si es pretemporada o no, se jugaron 3 clásicos y ninguno se ganó. Este no es el @ClubAmerica que me gusta ver. — Pavel Pardo (@pavelpardo8) July 17, 2020

"No importa si es pretemporada o no, se jugaron 3 clásicos y ninguno se ganó. Este no es el @ClubAmerica que me gusta ver", publicó en un tuit el también ex jugador del Stuttgart en la Bundesliga Alemana.

Pavel Pardo es un referente para el conjunto del América, con el cual jugó en dos etapas y ganando dos títulos de liga.