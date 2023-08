Pau Gasol ya es leyenda tras entrar al Salón de la Fama de NBA

SPRINGFIELD, EU-. Pau Gasol ya es oficialmente leyenda del basquetbol de la NBA, luego de que el exbasquetbolista español ingresó al Salón de la Fama el pasado sábado 12 de agosto del 2023.

Luego de que Pau Gasol se convirtió en el primer jugador español en llegar al Salón de la Fama de NBA, el europeo dijo que nunca se imaginó haber logrado esto, además de que recordó a Kobe Bryant, quien fue su compañero de equipo por varios años.

"Si me dijeran que algún día no solo conocería a Kukoc, sino que además me presentaría en el Salón de la Fama no lo creería. Y, sin embargo, aquí estamos. Muchos han contribuido a que yo esté aquí hoy, pero nadie lo ha hecho como mi familia.