Paso a paso va Tonatiú López

Meterse a la final, y a partir de ahí ya pensar en subirse al podio es la mentalidad con la que Jesús Tonatiú López Álvarez se visualiza en los Juegos Olímpicos de Tokio, a poco menos de un año de que se llegue la justa.

Tras el retraso provocado por la pandemia del Covid-19, el campeón centroamericano de la prueba de 800 metros planos ya dio la marca y consiguió boleto para México, y demostrando que sigue siendo el mejor del País, su estancia en Juegos Olímpicos será una realidad.

Yo creo que va a ser una competencia difícil, ¿cuál no? son Juegos Olímpicos, yo creo que con lo mal que nos fue el año antepasado, hablando de temporadas y dando toda la mejoría que se dio el año pasado que no pudimos competir, más este, yo creo que vamos a tener una mejoría bastante amplia".

“Yo creo que eso nos va a permitir meternos a una final olímpica, yo creo que puede ser así, y tomando el caso del Mundial de Londres 2017 que ganó un francés que no era ni la quinta mejor marca y aun así ganó, en una final puede pasar lo que sea, y por qué no traernos una medalla debutando en Juegos Olímpicos”, manifestó.

Hace aproximadamente un año, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, una lesión en plena competencia lo privó de pelear por una medalla, pero a pesar de que en su momento fue un duro golpe, acepta que es mejor que haya pasado ahí, y no en Olímpicos.

“Yo, enfocándome en lo bueno, qué bueno que me pasó en Lima y no en Juegos Olímpicos. Qué bueno que podemos ver en qué fallamos y en qué acertamos este año para poder aplicarlo o mejorar lo que hicimos mal”, explicó.

Además, indicó que esa lesión la venía arrastrando de semanas atrás, lo que le hace pensar que, aún con esa molestia pudo romper el récord mexicano de los 800 metros, situación que lo motiva a imaginar que completamente sano puede conseguir mejores cosas.

El 20 de julio de 2019 en Estados Unidos, Tonatiú dio la marca para poder estar en Tokio y consiguió el boleto, mismo que tiene que ratificar en los próximos meses a través del Campeonato Nacional.

“Lo que tendríamos que hacer es cumplir con los criterios de Federación que sería mostrar buena forma en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, porque el comité organizador va a respetar las marcas que ya había a la fecha de corte de clasificación”, indicó.

La generación sonorense que puede estar en la justa asiática está integrada por él, Alejandra Valencia, Anacarmen Torres, Pamela Contreras, entre otros, grupo de jóvenes que, para el hermosillense, pueden poner en alto el nombre de México.

“La mayoría tiene un montón de experiencia, yo creo que al fin se le hará a Alejandra Valencia la medalla esa que ya esperamos desde hace rato, creo que ya se le va a hacer, se lo merece”, comentó.

En la Olimpiada Nacional de 2015, recordó Tonatiú, perdió un zapato a la hora de la salida en la final de su prueba, y a pesar de correr descalzo, se subió al podio, experiencia que, desde su punto de vista, ha cambiado su espíritu deportivo.

“Yo no fuera quien soy ahorita sin esa competencia, me forjó el carácter y me guió a lo que quería ser”, admitió