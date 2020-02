Partidos de futbol sin aficionados son insostenibles: FIFA ante coronavirus

El llevar a cabo partidos de futbol sin aficionados a largo plazo es insostenible, sostuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al tiempo que la rápida propagación del nuevo coronavirus causa estragos en eventos deportivos a nivel mundial.



Por segundo fin de semana consecutivo, algunos encuentros en Italia, entre ellos el choque entre los aspirantes al título de la Serie A, Juventus e Inter, se jugarán en un estadio vacío como una medida para frenar la propagación del virus.

“No creo que sea sostenible a largo plazo jugar a puertas cerradas”, declaró Infantino antes de una reunión con directivos del futbol en Irlanda del Norte. "Los organizadores de los torneos son quienes finalmente deben decidir qué es lo mejor para ellos.



“Obviamente, a corto plazo puede ser una solución (jugar sin aficionados) a fin de seguir adelante. Pero uno no puede imaginar un par de meses de la competencia jugándose a puertas cerradas”, agregó.



Las próximas fechas para partidos de selecciones nacionales varoniles serán en marzo e incluyen un partido de exhibición de Italia en Inglaterra. Los encuentros de la selección de rugby italiana en Irlanda que estaban programados para el próximo fin de semana de antemano han sido cancelados a petición del gobierno de Dublín.



“Yo no descartaría nada en este momento”, indicó Infantino cuando se le preguntó si es posible realizar esos juegos de selecciones nacionales en marzo. “Espero que nunca tengamos que tomar ese rumbo. No podemos desestimar la situación y decir que no es nada, pero no tenemos que reaccionar exageradamente y entrar en pánico. Debemos seguir las instrucciones dadas por las autoridades".