Parece de Tennessee sin oposición; Titanes, con mesa servida

Los Titanes de Tennessee son los favoritos para quedarse con el título de la División Sur AFC, gracias a la llegada de Julio Jones y Bud Dupree, quienes serian claves para ligar su tercer campeonato divisional.

Aunque ganar, por lo menos, nueve partidos en cada una de las tres temporadas en las que Mike Vrabel ha estado como head coach refuerza sus posibilidades y tener a Ryan Tannehill como QB titular es garantía, los Titanes no son tan confiables como se piensa, sobre todo por los cambios que ha sufrido la franquicia, como la salida de A.J. Brown y también algunas lesiones. Sin embargo, el receptor Nick Westbrook puede dar una grata sorpresa en las aspiraciones del equipo.

Lo que podría ayudar a Tennessee es que los Jaguares de Jacksonville están en una reestructuración, como muchos de los equipos en la Liga, y el liderazgo de Doug Pederson seguramente marcará una diferencia... pero a largo plazo.

Los jugadores de Jacksonville tienen la encomienda de poner de su parte para ser el rival de más cuidado para Tennessee, tomando en cuenta que Pederson toma las decisiones, pero quienes compiten en el emparrillado son ellos.

Los Potros de Indianápolis apelan al brazo del veterano Matt Ryan para poder hacer algo esta campaña, pero estén lejos de ser favoritos, aunque no sería sabio descartar a una franquicia que la temporada pasada sorprendió a más de uno en partidos que parecían victorias aseguradas.

Por último, los Texanos de Houston prácticamente no representan ninguna preocupación para los otros equipos de la Conferencia, pues ni siquiera tienen claro si David Mills será el quarterback del futuro para una franquicia sin rumbo ni dirección, más preocupada por limpiar su nombre.

Titans de Tennessee: pero... ¿y los playoffs?

Con todo y que consiguieron 12 victorias la campaña pasada, además de ganar la AFC Sur por dos temporadas seguidas, Tennessee no es un equipo que inspire confianza, pues no se consistente en la defensa ni en su ofensiva, por lo que no se espera mucho de él una vez en Playoffs, tomando en cuenta que la división es prácticamente suya.

Además, la salida de A.J. Brown, uno de sus mejores receptores, y si Derrick Henry, quien el año pasado fue clave en las seis victorias en los primeros ocho partidos del equipos, estará en las mejores condiciones físicas, complican el panorama para los Titanes.

Ryan Tannehill sigue siendo el comandante del equipo, pero no está claro su tiene todavía el fuelle para llevar a los Titans lejos en la parte seria de la temporada.

Colts de Indianápolis: son candidatos a secas

Con la incorporación del veterano Matt Ryan, Jugador Ms Valioso de 2016 adquirido a través de un canje con Atlanta, y el esquinero Stephone Gilmore, Indianápolis encara la temporada 2022 de la NFL como un candidato a medias en la división. El objetivo es alcanzar los Playoffs, aunque sea como Comodín.

A Ryan y Gilmore, dos jugadores experimentados pero con pasados recientes poco prometedores, se unen incorporaciones a la defensiva que pretenden mejorar el panorama para los Potros en esta temporada, la quinta con Frank Reich al fcomo entrenador en jefe del equipo. Los Potros cuentan también con el corredor Jonathan Taylor, segundo la campaña pasada en el rubro de Mejor Ofensivo, y quien quiere mejorar sus números de mil 811 yardas y 18 touchdowns.

Texans de Houston: pinta para ser el peor

Houston será el peor equipo de la División y toda la Liga, con todo y pese a los destellos de su QB, David Mills y el liniero defensivo Jonathan Greenard.

El presupuesto está justificado: Mills no es un quarterback garantía, el proyecto deportivo de los Texanos no parece tener sentido e incluso la afición de Houston tiene las expectativas por el suelo. Del equipo que obtuvo los títulos de la AFC Sur en 2018 y 2019 de la mano de Deshaun Watson, no queda ni el recuerdo.

Además, la atención en la franquicia se centra más por la demanda que enfrenta por el caso civil contra su hoy ex quarterback Watson “por patrón predatorio y perturbador” contra muchas mujeres, que por lo que puedan hacer en el emparrillado.

Jaguars de Jacksonville: inicia la era Pederson

Después del desastre de Urban Meyer como entrenador en jefe de los Jaguars, las cosas pintan diferentes para un equipo que quiere llegar sí o sí al Super Bowl.

Tener solo tres victorias la temporada pasada obliga a Jacksonville a tener un mejor desempeño este 2022 y para ello se contrató a Doug Peterson como coach, además de incorporar al equipo a Christian Kirk, Zay Jones y Evan Engram para recibir los pases de Trevor Lawrence, quien deberá estar más acoplado al terreno de juego tras su año como novato en el que a pesar de sufrir 17 intercepciones, demostró que sabe interpretar los movimientos de sus compañeros para ejecutar sus pases tanto al centro como a los laterales.

El joven QB llegó con cartel de estrella y no quiere unirse a la lista de promesas que nunca cumplieron.