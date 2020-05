Para la AMFPro el cambio de sede de Monarcas a Mazatlán podría perjudicar a Liga MX y FMF

MÉXICO – La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol está siendo vigilada muy de cerca por la FIFA, después de que el organismo internacional diera a conocer su total desacuerdo con las normas que se impusieron de eliminar el ascenso y descenso del fútbol mexicano, por lo que se le sugirió a la FMF su reincorporación, además de exigir eliminar la multipropiedad.

Pero esto no acaba aquí, pues también se añade la casi oficialización de que Monarcas Morelia se reubique en Mazatlán, Sinaloa, por lo que Ismael Valadez, vocal del Ascenso MX en la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, afirmó que estas decisiones han desbalanceado el panorama del futbol mexicano, por lo que para él es un total error todas las modificaciones que se han realizado.

Debido a que los equipos que formaban parte del Ascenso MX no cuentan con apoyo económico gubernamental, para Valadez esto es un acto poco bajo por parte de la Liga MX y FMF, ya que Monarcas tomaría como su nuevo hogar un estadio que fue construido por el mismo gobierno sinaloense.

"Van con una bandera de que no deben dejar entrar recurso de gobierno, pero sí quieren aceptar cambiar de sede un equipo de liga porque lo está pidiendo un gobernador, entonces me parece que la FMF y la Liga se dispararon un pie y no saben hasta dónde puede llegar el hecho de que ya FIFA te tenga en su radar", señaló Valadez.