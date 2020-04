Para Francisco Venegas la eliminación del Ascenso MX le quita motivación al fútbol mexicano

MÉXICO - Las opiniones en contra sobre la decisión que se tomó de eliminar el ascenso y el descenso en la Liga MX era algo que estaba más que seguro que se iban a manifestar tras la inconformidad de la medida que se tomó al dejar sin oportunidad de ascender a la Primera División de la Liga MX a los equipos que pertenecían al Ascenso MX.

Esta decisión fue tomada por mayoría de votos de los propietarios de los clubes pertenecientes a la Liga MX y en el plan también consistirá que el ascenso y el descenso quedarán eliminados por los siguientes cinco años, además de la nueva creación de la Liga de Desarrollo.

Esta acuerdo es algo que no lo tomó nada bien el jugador de los Tigres de la UANL, Francisco Venegas, pues afirmó que dicho plan terminó con el futuro y la ilusión de muchos jugadores que buscaban la oportunidad de presentarse a la máxima liga mexicana.

“Es fútbol, el que está mejor sube y el que está peor baja; a mi me tocó jugar un descenso y eso para un jugador es muy lindo, se juega con más pasión y claro que le quita mucho gusto al fútbol. Se me hace algo, no injusto, pero si no le veo sentido al por qué no dejar que el que viene mejor ascienda y le den la oportunidad, hay equipos como León, que vino de abajo e hizo historia y eso le quita la posibilidad a muchos jugadores de jugar en Primera División”, declaró.