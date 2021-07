Paola Pliego se lanza contra CONADE y boxeadoras: “A mí me enseñaron a no acusar a mis compañeros”

MÉXICO-. Paola Pliego, esgrimista mexicana que anteriormente demandó a CONADE, aprovechó la situación de los uniformes de las softbolistas para lanzarse contra los dirigentes y las personas que acusaron a las jugadoras.

A través de su cuenta de Twitter, la atleta queretana nacionalizada uzbeka cuestionó el que se quiera investigar la situación de los uniformes que tiraron las softbolistas mexicanas y no la “afectación a la vida e integridad de tantos atletas”.

“Yo valoro mucho cada uniforme que he portado y sin importar dónde nací he luchado por conseguir siempre un resultado, pero me indigna que esto sí lo quieran investigar y no la afectación a la vida e integridad de tantos atletas por culpa de dirigentes corruptos”

“Por cierto, a mí me enseñaron a JAMÁS acusar a mis hermanas o mis compañeros a menos que corrieran algún peligro”, publicó en su cuenta de Twitter la tarde de este jueves.

¿Quién es Paola Pliego y cuál es su problema con la CONADE y Comité Olímpico Mexicano?

Paola Pliego es una esgrimista de 26 años que clasificó para representar a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, sin embargo, la CONADE la dejó fuera por un supuesto resultado positivo a modafinilo, una sustancia prohibida, por lo que quedó relegada a pocos días del inicio.

Más adelante, la Federación Internacional de Esgrima realizó una investigación y el resultado fue que Paola Pliego no arrojó rastros de dicha sustancia. Entonces, Pliego comenzó a competir en representación de Uzbekistán y ganó una demanda de indemnización contra CONADE, por 15 millones de pesos.