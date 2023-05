Óscar de la Hoya le sugiere a ‘Canelo’ Álvarez pelear contra este boxeador mexicano

LOS ÁNGELES, EU-. Una particularidad de Saúl ‘Canelo’ Álvarez es que no le gusta pelear contra boxeadores mexicanos en el ring, pues considera que él representa a México, algo que Óscar de la Hoya calificó como “absurdo”.

Óscar de la Hoya, legendario exboxeador mexicoamericano y promotor de Golden Boys Promotions, le sugirió a ‘Canelo’ Álvarez quitarse la idea de no pelear contra compatriotas y tener un combate contra Jaime Munguía.

“Lo que lo detiene es que ‘Canelo’ no quiere pelear con otro peleador mexicano, lo cual es un poco absurdo, porque si eres un luchador, eres un luchador. Peleas contra cualquiera que esté arriba. Peleas contra cualquiera que se interponga en tu camino. Munguía está ahí mismo llamando a su puerta.

“Creo firmemente que Álvarez vs Munguía, un enfrentamiento entre mexicanos, es inevitable. El boxeo no ha tenido dos guerreros mexicanos chocando en los últimos tiempos. Álvarez vs Munguía tiene que suceder en un futuro cercano para mantener el boxeo mexicano vivo, próspero y más grande que nunca”, destacó de la Hoya.