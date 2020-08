Osaka jugará en Nueva York tras llamar la atención sobre la injusticia

NUEVA YORK (AP) - Después de todo, Naomi Osaka jugará en las semifinales del Western & Southern Open.

Un día después de decir que se retiraría del evento en cancha dura para protestar por el "genocidio continuado de los negros a manos de la policía", lo que llevó al torneo a cancelar todos los partidos del jueves, la dos veces campeona de Grand Slam y ex No. 1 clasificado cambió de rumbo.

Su agente confirmó que Osaka se enfrentará a la No. 14 Elise Mertens cuando el juego se reanude en el torneo el viernes con las semifinales. Las finales se cambiaron de viernes a sábado.

“Como saben, ayer me retiré del torneo en apoyo de la injusticia racial y la continua violencia policial. Estaba (y estoy) listo y preparado para conceder el partido a mi oponente ”, dijo Osaka en un comunicado al diario The Guardian. “Sin embargo, después de mi anuncio y de una larga consulta con la WTA y la USTA, accedí a su solicitud para jugar el viernes. Se ofrecieron a posponer todos los partidos hasta el viernes y en mi opinión eso llama más la atención al movimiento. Quiero agradecer a la WTA y al Torneo por su apoyo ”.

Osaka, cuyo padre es de Haití y su madre es de Japón, se unió a los atletas profesionales de baloncesto, béisbol y fútbol para exigir un cambio el miércoles en respuesta al tiroteo de Jacob Blake, un hombre negro, por la policía en Wisconsin.

Osaka tuiteó el miércoles que, como mujer negra, “siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan atención inmediata, en lugar de verme jugar al tenis. No espero que suceda nada drástico si no juego, pero si puedo iniciar una conversación en un deporte mayoritariamente blanco, considero que es un paso en la dirección correcta. Ver el genocidio continuado de los negros a manos de la policía me hace sentir honestamente revuelto el estómago ".

Todos los partidos de la NBA y la WNBA, tres partidos de la Major League Baseball y cinco de los seis partidos de la Major League Soccer fueron cancelados el miércoles debido a que los atletas denunciaron la injusticia racial.