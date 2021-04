Novak Djokovic es eliminado del Masters de Montecarlo

Mónaco.- El número uno del mundo Novak Djokovic sufrió su primera derrota del año al caer 6-4, 7-5 frente a Dan Evans en la tercera ronda del Masters de Montecarlo, mientras que Rafael Nadal no tuvo problemas y arrolló a Grigor Dimitrov.

El campeón del Abierto de Australia, Djokovic, ofreció una de sus peores versiones ante un rival, en el papel, muy inferior, que sólo ha ganado un título en su carrera, contra los 82 del serbio.

Ha sido tal vez una de mis peores actuaciones en arcilla de estos últimos años.No quiero restarle mérito a su victoria, pero yo me he sentido fatal en la cancha. No funcionó nada. Ha sido uno de esos días”, declaró Djokovic.