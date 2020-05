"No toqué la Champions ni con un dedo" : Lukaku, sobre Champions League del 2012

ITALIA – Para el jugador del Inter de Milán, Romelu Lukaku, no fue un logró importante en su carrera el haberse proclamado campeón junto con el Chelsea de la competencia de la Champions League del 2012, pues aseguró que su participación no fue una pieza clave para que su antiguo equipo se adjudicara el título.

Durante ese certamen Lukaku no tuvo minutos considerables que hicieran alguna diferencia durante cada partido disputado en la competencia, por lo que para él sería algo fuera del contexto decir que ganó el prestigioso trofeo sin haber hecho alguna acción importante que beneficiara a su escuadra.

"No toqué la Champions ni con un dedo. Porque no gané este trofeo yo mismo. Esta ha sido mi actitud desde que tenía 11 años: si no he aportado nada, no es mi trofeo. Solo si he contribuido a una copa o un título, podría presumir de él", sentenció Lukaku.