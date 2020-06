"No puedo vivir sin una esposa. Si no tengo esposa, me suicidaría": Mike Tyson

ESTADOS UNIDOS – Aunque fue una fiera arriba del cuadrilátero y en su vida personal pasó por muchos momentos desagradable por su personalidad, Mike Tyson, aseguró que pudo encontrar la armonía y la tranquilidad que necesitaba en su vida gracias a su actual esposa Lakiha Kiki Spicer, quien ha sido el tercer amor de Tyson.

Después de dos matrimonios fallidos, Tyson pudo encontrar en Spicer lo que siempre había buscado en una mujer, pues aseguró que ella es el amor de su vida y con la que quiere vivir los mejores momentos de su vida a su lado. Tyson y Spice contrajeron matrimonio en el 2009.

Tyson luchó por encontrar a su “media naranja” gran parte de su vida, pues asegura que una pareja es la mejor compañía que cualquier persona puede tener, ya que en los momentos donde uno necesita ser escuchado y apoyado esta ese ser humano para brindarte lo que se necesita.

“Por eso me casé tres veces... porque no puedo vivir sin una esposa. Si no tengo esposa, me suicidaría. Necesito que alguien escuche. Soy un soldado. No puedo pensar por mi cuenta, necesito que alguien lo haga... Me conozco”, añadió.