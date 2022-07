New York City suma tres puntos a su casillero frente a New York Red Bulls (1-0)

New York City ganó a Red Bulls 1-0 durante el partido disputado este domingo en el Red Bull Arena. New York Red Bulls llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 1-1 en el último partido celebrado frente a Cincinnati. Con respecto al equipo neoyorquino, New York City ganó en sus dos últimos partidos de la competición contra FC Dallas y New England Revolution, por 1-0 y 4-2 respectivamente. Gracias a este resultado, el equipo neoyorquino es segundo, mientras que Red Bulls es tercero al terminar el encuentro.

Durante la primera mitad no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

Tras el descanso llegó el gol para New York City, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Castellanos a los 69 minutos, terminando de esta manera el encuentro con el resultado de 1-0.

El técnico de Red Bulls, Gerhard Struber, dio entrada al campo a Barlow, Harper, Ngoma, Klimala y Daniel Edelman en sustitución de Fernandez, John Tolkin, Morgan, Luquinhas y Edwards, mientras que por parte de New York City, Ronny Deila sustituyó a Andrade, Haak, Heber y Chanot por Acevedo, Talles Magno, Castellanos y Rodríguez.

El colegiado mostró seis tarjetas amarillas, tres para Cásseres, Amaya y Dylan Nealis, de New York Red Bulls y tres para Morales, Acevedo y Castellanos, del equipo neoyorquino.

Con 38 puntos, New York City se ubicó en el segundo puesto de la tabla clasificatoria al concluir el partido, mientras que New York Red Bulls se situó en tercer lugar con 33 puntos.