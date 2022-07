New York City se queda con los tres puntos tras derrotar 1-0 a FC Dallas

New York City logró vencer por la mínima a FC Dallas este miércoles en el Toyota Stadium (1-0). FC Dallas encaró el partido con la intención de sumar más puntos a su casillero después de empatar 2-2 en el último duelo celebrado frente a Houston Dynamo. Por parte del equipo neoyorquino, New York City venía de vencer 4-2 a New England Revolution en el último partido disputado. Con este buen resultado, el conjunto neoyorquino es segundo, mientras que FC Dallas es quinto al terminar el partido.

El encuentro comenzó de forma positiva para New York City, que estrenó el marcador con un gol de Heber en el minuto 29. Con este resultado concluyó la primera parte del encuentro.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo periodo y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 1-0.

En el capítulo de los cambios, FC Dallas de Nico Estévez relevó a Pomykal, Arriola, Twumasi, Hedges y Beni Redzic por Ntsabeleng, Velasco, Eddie Munjoma, Nanu y Obrián, mientras que el técnico de New York City, Ronny Deila, ordenó la entrada de Amundsen, Andres Jasson, Gabriel Pereira y Zelalem para suplir a Andrade, Acevedo, Heber y Rodríguez.

El árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas, dos de ellas a FC Dallas (Ntsabeleng y Jara) y dos a New York City (Chanot y Johnson).

Con esta victoria, el equipo de Ronny Deila ocupó el segundo puesto con 35 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Nico Estévez se situó en quinto lugar con 28 puntos al término del encuentro.

La próxima jornada el equipo de Frisco jugará ante Austin FC, mientras que New York City buscará el triunfo ante New York Red Bulls.