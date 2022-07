New York City se impone por 2-0 a Inter de Miami

New York City sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-0 contra Miami este sábado en el Yankee Stadium. New York City llegó al partido con los ánimos reforzados después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra New York Red Bulls (1-0) y el otro frente a FC Dallas (1-0) y con una racha de tres victorias consecutivas en la competición. En cuanto al equipo de Miami, Inter de Miami venía de vencer 3-2 a Charlotte FC en el último partido celebrado. Después del encuentro, el conjunto neoyorquino es segundo, mientras que Miami es décimo al finalizar el duelo.

El encuentro comenzó de manera favorable para New York City, que estrenó el luminoso con un gol de Moralez en el minuto 13, terminando de esta manera la primera parte con un 1-0 en el marcador.

En el segundo periodo llegó el gol para el once neoyorquino, que puso más tierra de por medio gracias a un tanto de Heber a los 75 minutos, cerrando así el enfrentamiento con un resultado definitivo de 2-0.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de New York City que entraron al partido fueron Gabriel Pereira, Heber, Andrade y Haak en sustitución de Talles Magno, Castellanos, Moralez y Acevedo, mientras que los cambios de Miami fueron Rodríguez, Ulloa y Jones, que entraron para reemplazar a Vassilev, Mota y Taylor.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla a New York City (Morales), mientras que Inter de Miami no vio ninguna.

Con estos tres puntos, New York City ocupó el segundo puesto con 41 puntos, mientras que Miami se situó en el décimo puesto con 25 puntos al finalizar el partido.